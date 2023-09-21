Школьники из Сургута получили опыт ведущих специалистов на стажировке в Москве

Школьники из Сургута, победители третьего сезона городского проекта «Будущее здесь», прошли стажировку в Москве. 17 авторов, представивших 9 проектных идей, приняли участие в образовательных программах инновационного центра «Сколково», образовательного комплекса «Техноград», компании VK, Федерального института цифровой трансформации в сфере образования, сообщил глава Сургута Андрей Филатов.

«Ребята презентовали свои идеи по направлениям «Умный город» и «Креативные индустрии». По итогам получили оценку федеральных экспертов. Школьники смогли доработать собственные задумки, учесть рекомендации и опыт ведущих специалистов России», - написал мэр Сургута в своем телеграм-канале.

Андрей Филатов, заместитель председателя Тюменской облдумы Галина Резяпова и генеральный директор Технопарка «Сколково» Роман Русанов встретились с юными новаторами. Они вместе проанализировали, как проекты школьников трансформировались от идеи до проработки комплексного подхода к решению задач.

«Убежден, домой ребята вернутся с новыми знаниями и замыслами. Возможно, что-то будет реализовано в рамках научно-технологического и экономического развития и благоустройства Сургута», - подытожил Андрей Филатов.