Искусственный интеллект сгенерировал муралы для электроподстанций Сургута

В Сургуте три электроподстанции украсили муралами, сгенерированными искусственным интеллектом. Во дворах домов на улицах Островского, Мечникова и проезде Первопроходцев теперь нарисованы морской котик, молодой энергетик и эко-панорама города глазами детей, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Эскизы на фасады перенесли «Сургутские городские электрические сети» при помощи команды профессиональных художников во главе с Булатом Сайфуллиным. До конца сентября преображение ждет еще две трансформаторные подстанции на пр. Ленина и ул. Студенческой», - говорится в сообщении.

Энергообъекты Сургута украшают росписью на протяжении последних пяти лет. За этот период в городе расписали более 40 фасадов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.