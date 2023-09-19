4 тонны отходов собрали югорчане в ходе «Чистых игр»

В Сургуте прошел экологический квест «Чистые игры». Участие в нем приняли свыше 176 человек. Они собрали 4 тонны отходов, сообщает пресс-служба администрации города.

«По итогам игры было собрано 348 мешков, 180 кг крупногабаритного мусора и 256 килограмм покрышек. Общий вес собранного мусора составил около 4 тонн», - говорится в сообщении.

Экологический квест «Чистые игры» - это ежегодные командные соревнования по уборке территории. Во время мероприятия собранный мусор частично сортируется раздельно по фракциям – стекло, металл, пластик, смешанный и строительный мусор. В этом году в квесте участвовали команды из Сургутского и Нефтеюганского районов, Пыть-Яха и Нефтеюганска.