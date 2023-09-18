Мужчина обокрал закрытый магазин на девять тысяч рублей в Сургутском районе

В Сургутском районе 40-летний мужчина обокрал магазин на девять тысяч рублей. Подозреваемый хотел провести приятный вечер за распитием алкогольных напитков, однако приобрести их так и не смог, так как торговая точка была закрыта. Обозлившись на это, он решил проникнуть в магазин незаконным путем.

«Установлено, что неизвестный разбил стекло и проник в магазин, откуда украл две бутылки слабоалкогольного напитка, табачные изделия и денежные средства из кассы в размере порядка девяти тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия экспертом были изъяты следы пальцев рук, которые помогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 1983 года рождения», − рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.