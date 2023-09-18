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Житель Сургутского района обозлился на закрытый магазин и обокрал его

Мужчина обокрал закрытый магазин на девять тысяч рублей в Сургутском районе

Житель Сургутского района обозлился на закрытый магазин и обокрал его
Фото: ru.freepik.com

В Сургутском районе 40-летний мужчина обокрал магазин на девять тысяч рублей. Подозреваемый хотел провести приятный вечер за распитием алкогольных напитков, однако приобрести их так и не смог, так как торговая точка была закрыта. Обозлившись на это, он решил проникнуть в магазин незаконным путем.

«Установлено, что неизвестный разбил стекло и проник в магазин, откуда украл две бутылки слабоалкогольного напитка, табачные изделия и денежные средства из кассы в размере порядка девяти тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия экспертом были изъяты следы пальцев рук, которые помогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 1983 года рождения», − рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 60, комментариев: 0
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