Депутат Думы Сургута рассказал о завершении благоустройства проезда от Первопроходцев до проспекта Комсомольского

Этой осенью в Сургуте завершат благоустройство внутриквартального проезда от Первопроходцев до проспекта Комсомольского. В 2024 году планируется заняться ремонтом Мунарева. Этот участок считается одним из самых разбитых в городе. Об этом сообщил в соцсетях депутат Думы Сургута Алексей Кучин.

«Работы по благоустройству проезда от почты на Первопроходцев до «стекляшки» на Комсомольском должны закончиться уже этой осенью! Программа благоустройства межквартальных проездов запущенная несколько лет назад Администрацией и Думой города Сургута − работает. В прошлом году обустроили подъезд к детскому саду «Веснушка», в этом сделаем выезд на Комсомольский, а в планах 2024-ого... Мунарева!» − говорится в сообщении.

Напоминаем, в 2023 году в Сургуте планировали отремонтировать 14 проездов.