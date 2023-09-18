Правительство Югры одобрило проект ремонта дорог за счет ​«Сургутнефтегаза»

«Сургутнефтегаз» выделит деньги на ремонт дорог в Сургуте и районе. Данный проект одобрило правительство Югры, сообщила у себя в соцсетях глава региона Наталья Комарова.

Предприятие направит на данные цели 5,6 млрд рублей, по дополнительным соглашениям – 490 млн рублей. Планируется, что в Лянторе проведут реконструкцию асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице Магистральная и проезды в районах детского сада «Золотая рыбка» и горбольницы. В Нижнесортымском – внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайоне № 6 по улице Хусаинова.

Все работы проведут по согласованию с администрацией городов и поселений.