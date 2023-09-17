Уборка берегов нескольких водоемов прошла в Сургуте

На берега местных водоемов в Сургуте вышли уборщики — более тысячи неравнодушных сургутян. Так, бытовой мусор и древесный собирали на береговой линии парка «За Саймой», отрезок вдоль Оби от Югорского тракта, участок рядом с ГРЭС по улице Туманной.

Как передает пресс-служба городской администрации, субботник, прошедший накануне, организовали в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Всего же с начала года в Сургуте прошло более восьми субботников — не считая нынешнего, на них участники собрали порядка 200 тонн мусора, упаковав их почти в пять тысяч мешков.