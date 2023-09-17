В Сургуте прошел легкоатлетический забег

Легкоатлетический забег в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации — 2023» прошел накануне в Сургуте — участие в нем приняли как взрослые горожане, так и самые юные.

По сообщению пресс-службы администрации Сургута, соревнования собрали на стадионе «Спортивное ядро» 1700 профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни. Они преодолевали дистанции разной длины — от полутора до пяти километров, причем на дистанцию в 1,5 км выходили все желающие — даже те, кто не предполагал собственного участия.

Участники же в финале были оценены: победителей «Кросса Нации» наградили кубками, медалями и дипломами.