В Сургуте прошел городской слет «Эколог и я»

Вопросы сохранения природы и познания истории Югры оказались в центре внимания участников XIX городского экологического слета «Эколог и я», который прошел накануне в Сургуте. Ученики шестых и седьмых классов, разделенные на 18 команд, прибыли на территорию ИКЦ «Старый Сургут», чтобы пройти три этапа испытаний: представить жюри свою визитную карточку, защитить выполненное домашнее задание, а также пройти познавательно-игровой маршрут «Загадки Югорской земли».

Как передает пресс-служба администрации города, в результате первое место заняла команда «Союз-Н» из Сургутского естественно-научного лицея, вторыми стали «Югоские экологи» из школы №10, а бронзу забрали «Эко-Земляне» из школы №4 им. Л.И. Золотухиной.

Отметим, что слет в этом году прошел уже в 19-раз — его организуют в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая ныне отмечает 20-летие.