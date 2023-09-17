Пешеход попал в аварию на дороге в Сургуте

Пьяный пешеход стал жертвой ДТП сегодня ночью в Сургуте на перекрестке проспекта Мира и улицы Маяковского.

Как сообщает паблик «Местоположение ДПС Сургут», мужчина, находясь в подпитии, встретился с нарядом ППС, но решил убежать от полиции. В пылу он не заметил, что на перекрестке горит красный свет, и попал прямо под колеса автомобиля «Лада Приора» — ее водитель успел скинуть скорость — но не остановиться.

В результате бегун был сбит и отправлен в больницу. Почему он не захотел общаться с полицейскими, предстоит выяснить.