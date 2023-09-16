Житель поселка Локосово покорил Эльбрус, чтобы рассказать губернатору об экологической проблеме

Житель Локосово (Сургутский район) Сергей Шевчик поднялся вместе с сыном на Эльбрус, чтобы обратить внимание губернатора на экологическую проблему. Они записали видеообращение, в котором просят Наталью Комарову газифицировать родной поселок и решить вопрос с Заячьим Островом, куда ежегодно свозят снег из Сургута. Потом, когда он тает, вода с мусором и грязью стекает в Обь. Об этом сообщает NEFT.

«Мы поднялись на вершину Эльбруса, самую высокую точку России, чтобы записать видеообращение губернатору Наталье Владимировне Комаровой. Потому что наши обращения не доходят до нее. Мы продвигаем вопрос газификации поселка Локосово и экологии на Заячьем острове. Наталья Владимировна, просим вас наладить диалог», — говорит Сергей Шевчик.