Глава Сургута оценил выполненный ремонт в музейном комплексе «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова»

В Сургуте музейный комплекс «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова» открылся после капитального ремонта. В здании отреставрировали фасады, оконные наличники и ставни, обновили центральное крыльцо, а также водосточную систему, рассказал в своих соцсетях глава города Андрей Филатов.

«Ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Культура». В процессе удалось сэкономить средства и благодаря этому начать ремонт Центра патриотического наследия. Он преобразится до конца ноября, − поделился мэр Сургута. − Музейный комплекс «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова» – часть исторического пешеходного маршрута проекта «Сургутский кремль», который свяжет место расположения первой Сургутской крепости с историческими объектами на территории 9 и 10 микрорайонов».

Рядом с музейным комплексом также установили еще один элемент пешеходного маршрута. Это арт-объект «Стена времени», на котором молодые художники Сургута в хронологическом порядке представляют этапы развития города.

«Памятный знак и маршрут станут подарком сургутянам к 430-летию со дня основания города. Реализация всего проекта рассчитана на три года. Работы идут по графику», − добавил Андрей Филатов.

Подчеркнем, что музейный комплекс «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова» является единственным в Сургуте памятником архитектуры конца XIX века, который сохранился на своем историческом месте. Ранее он вошел в топ лучших культурных заведений России.