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​Сургутян приглашают на семейный турслет

Семейный турслет пройдет в Сургуте

​Сургутян приглашают на семейный турслет
Фото: пресс-служба администрации Сургута

В Сургуте в предстоящую субботу, 16 сентября, пройдет туристический слет «Семейный движ». Стать участниками могут дети в возрасте от 6 до 17 лет, а их родители будут наставниками. Команды формируются из членов семьи от 2 до 10 человек, сообщает пресс-служба администрации города.

«Программа турслета включает в себя: ориентирование, полосу препятствий, турниры по номинациям, соревнования по установке палаток, мастер-классы и многое другое», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 11 часов в парке «За Саймой». Для участия необходимо зарегистрироваться. Узнать подробности можно здесь.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 105, комментариев: 0
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