Подозреваемого в вооруженном разбое в Сургуте госпитализировали после попытки самоубийства

Один из подозреваемых в вооруженном разбое попал больницу после попытки самоубийства. Сейчас он находится в психоневрологическом диспенсере, рассказали в URA.RU со ссылкой на источник из правоохранительных структур города. Пока что официальной информации по произошедшему нет.

«Весь период расследования парень находился под домашним арестом. Они с другом не верили, что дело доведут до суда. Но когда расследование было завершено, один из подозреваемых так испугался, что ему грозит 10 лет тюрьмы, что попытался наложить на себя руки. Врачи его спасли, но сейчас он находится в психоневрологическом диспансере», − рассказали в издании.

Напоминаем, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с вымогательством телефона у подростка в Сургуте.