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В небе над Сургутом вспыхнуло северное сияние // ФОТО

Сургутяне заметили в небе редкое северное сияние

В небе над Сургутом вспыхнуло северное сияние // ФОТО
Фото: «Глава в районе»

Этой ночью в небе над Сургутом горожане смогли увидеть редкое северное сияние. Завороженные переливающимися огнями жители запечатлели природное явление.

«К Земле прибыла мощная ударная волна солнечного ветра, которая принесла с собой стабильно мощные космические параметры для наблюдения яркого полярного сияния. Явление будет доступно южнее (возможно, сильно южнее) полярного круга. Индекс BZ, отвечающий за яркость сияния, колеблется около отметки -20. Это высокие значения», − рассказали в группе во «ВКонтакте» «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

Оказалось, что северное сияние сегодня ночью наблюдали жители разных уголков России. Так, природное явление заметили в Волгоградской, Чебоксарской и Свердловской областях.


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Сегодня в 14:58, просмотров: 82, комментариев: 0
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