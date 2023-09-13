Сургутяне заметили в небе редкое северное сияние

Этой ночью в небе над Сургутом горожане смогли увидеть редкое северное сияние. Завороженные переливающимися огнями жители запечатлели природное явление.

«К Земле прибыла мощная ударная волна солнечного ветра, которая принесла с собой стабильно мощные космические параметры для наблюдения яркого полярного сияния. Явление будет доступно южнее (возможно, сильно южнее) полярного круга. Индекс BZ, отвечающий за яркость сияния, колеблется около отметки -20. Это высокие значения», − рассказали в группе во «ВКонтакте» «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

Оказалось, что северное сияние сегодня ночью наблюдали жители разных уголков России. Так, природное явление заметили в Волгоградской, Чебоксарской и Свердловской областях.