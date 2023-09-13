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Сургутян приглашают на уборку береговых полос

В Сургуте пройдет субботник в рамках нацпроекта «Экология»

Сургутян приглашают на уборку береговых полос
Фото: администрация Сургута

Сургутян приглашают принять участие в уборке береговой полосы от бытового мусора и древесного хлама. Субботник состоится 15 сентября в 14:00.

Он пройдет в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Подать заявку на участие необходимо до 12 сентября по эл. почте: laskova_aa@admsurgut.ru.

В письме необходимо указать ФИО участника, наименование организации, контактный телефон, количество человек (в случае коллективного или семейного участия). Проконсультироваться по участию в субботнике можно по телефону: 8 (3462) 95-80-27.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 131, комментариев: 0
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