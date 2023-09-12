Житель Сургута пытался отобрать подарки у своей бывшей через суд

Житель Сургута попытался отсудить у своей бывшей девушки подарки. Согласно данным городского суда, за время отношений мужчина купил возлюбленной смарт-часы и зимнюю резину на автомобиль, но обосновал свое решение подать в суд тем, что якобы передал это на временное пользование. Сургутянин попросил взыскать с горожанки 74 089 рублей, стоимость услуг адвоката в 15 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 420 рублей.

«Суд отметил, что в данном случае передача ответчику новых смарт-часов в целостной упаковке на следующий день после даты рождения, период нахождения в близких отношениях, очевидно указывает на то, что истец сделал это добровольно и безвозмездно, ему было достоверно известно об отсутствии видимых для гражданского права обязательств перед ответчиком, что само по себе является освобождением от возврата денежных средств со стороны ответчика», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако суд удовлетворил требование мужчины частично. Таким образом, девушке предстоит выплатить 35 080 рублей, возместить расходы по оплате услуг представителя в размере 4 735 рублей и госпошлину в 1 145 рублей. Сургутянин, при этом, должен оплатить услуги представителя своей бывшей в размере 3 685 рублей.