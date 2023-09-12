Музыканты филармонии Сургута сыграют 17 концертных программ на улице

С 13 по 16 сентября по многочисленным просьбам слушателей Сургутская филармония подарит жителям и гостям города марафон из 17 концертных программ за 4 дня в рамках проекта «Летние филармонические сезоны» под открытым небом. Финальный аккорд проекта прозвучит на новой сцене!

Напомним, жители Сургута обратились в администрацию с инициативным проектом, собрали 840 подписей, выиграли городской и окружной этапы конкурса. Благодаря активности любителей профессионального музыкального искусства удалось приобрести мобильную сцену для ежегодных выступлений коллективов города в формате опен-эйр.

Долгожданная сценическая конструкция, заказанная в Санкт-Петербурге, в настоящее время проходит процедуру сборки и тестирования. По прогнозам синоптиков погода будет дарить северянам солнечные дни до конца недели, и музыканты смогут наполнить их мелодиями своих лучших концертных программ!

13.09 в 17:00 на площади перед филармонией выступит Концертный оркестр духовых инструментов «СУРГУТ ЭКСПРЕСС-БЭНД».

14.09 в 17:00 микс «Огни большого города»из лучших концертных программ представят солисты Сургутской филармонии, ансамбль песни «Отрада», ансамбль танца «Калинка» и ансамбль барабанщиц «Дефиле – БЭНД».

15.09 в 17:00 слушателей ждут концертные программы в исполнении Камерного оркестра русских народных инструментов «БЫЛИНА».

16.09 в 17:00 музыкальный марафон завершат два ключевых коллектива Сургутской филармонии: концертный оркестр духовых инструментов «СУРГУТ ЭКСПРЕСС-БЭНД» и Симфонический оркестр Сургутской филармонии.