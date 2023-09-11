В мэрии Сургута рассказали, когда в квартирах нагреются батареи

Тепло начнет поступать в жилые дома Сургута после того, как среднесуточная температура наружного воздуха продержится на отметке не выше +8 градусов в течение пяти дней. При этом школы, детские сады и больницы уже начали получать тепло, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Школы, детские сады и больницы уже получают тепло при подаче заявок. Власти Сургута заявили, что город готов к началу отопительного периода. В жилых домах отопление будет включено, когда среднесуточная температура наружного воздуха продержится на отметке не выше +8 градусов в течение пяти дней. Пока прогноз погоды обещает тепло, но мы готовы к изменениям», - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что подключение отопления будет проходить поэтапно, а после выхода соответствующего постановления администрации города подача тепла в квартиры сургутян будет производиться на протяжении пяти дней.