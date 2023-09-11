Избивший подростка водитель автобуса в Сургуте стал фигурантом уголовного дела

В Сургуте следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, работающего водителем пассажирского автобуса. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, днем 9 сентября 2023 года водитель пассажирского автобуса, находясь на остановке общественного транспорта «42 микрорайон», после словесного конфликта с 16-летним пассажиром вышел из автобуса и причинил подростку тяжкие телесные повреждения, в том числе в виде закрытого перелома костей носа», - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В Центральный аппарат Следственного комитета России представлен доклад о проведенных первоначальных следственных мероприятиях.