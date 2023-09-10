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​Сургутяне проявляют больше интереса к выборам, чем раньше

На выборах уже проголосовало почти 19 процентов жителей Сургута

​Сургутяне проявляют больше интереса к выборам, чем раньше
Фото: Р.Нуриев

Почти 19 процентов — вернее, 18,78 процента сургутян уже проголосовали на сегодняшних выборах: опубликованы данные городской Территориальной избирательной комиссии по состоянию на 14 часов. Это значит, что избирательные участки посетили уже 58 455 человек.

Заметим, что интерес горожан к электоральному процессу растет: по сравнению с аналогичными выборами губернатора Тюменской области, прошедшими пять лет назад, показатели явки увеличились. Так, в 2018 году на 14 часов Единого дня голосования свою волю изъявили 37 625 сургутян — это 14 процентов от тогдашнего общего количества избирателей.

Напомним, что сегодня проходят выборы губернатора Тюменской области, кроме того, некоторые районы Сургута также выбирают депутата городской думы, который будет представлять их интересы. Проголосовать можно традиционно до восьми вечера.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 114, комментариев: 0
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