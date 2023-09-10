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​Четыре круглогодичные волейбольные площадки построят в Сургуте

Несколько волейбольных площадок появятся в Сургуте в ближайшее время

​Четыре круглогодичные волейбольные площадки построят в Сургуте
Фото: t.me/duma_surguta

Сразу четыре площадки для круглогодичной игры в волейбол появятся в Сургуте — строительство двух из них уже началось. Об этом сообщает пресс-служба думы города со ссылкой на председателя парламента Максима Слепова.

«Идея пришла еще летом, когда наши ребята из Молодёжной палаты при думе Сургута совместно с администрацией города организовали турнир по пляжному волейболу, — говорит он. — Было принято решение о формировании четырех таких площадок. Предусмотрели средства на их обустройство».

Две площадки обустроят на лыжной базе «Снежинка» — уже сегодня на место их расположения завозят песок для отсыпки. В ноябре уже планируется открытый турнир по снежному волейболу.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 147, комментариев: 0
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