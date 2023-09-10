Парламентарии уже побывали на избирательных участках Сургута — поучаствовали в выборах губернатора Тюменской области

В выборах губернатора Тюменской области уже приняли участие депутаты сургутской, региональной и областной думы, сообщает пресс-служба администрации города. Среди них — заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова, посетившая избирательный участок со своим мужем Александром Резяповым.

«Участие в выборах — не только наше право, но и наша обязанность, — подчеркнула она, а также прокомментировала ход голосования на избирательном участке. — Участок подготовлен идеально. Я поговорила с председателем, спросила об активности голосующих. Она сказала, что уже к открытию несколько человек стояли в очереди, ожидая минуты, когда смогут осуществить свой долг. Организация хорошая. Недочетов нет. Члены участковой комиссии сопровождают каждого. В соответствии с Конституцией РФ губернатор Тюменской области избирается населением всей Тюменской области, включая население автономных округов. Поэтому участие Югры, как и Ямала, очень важно».

Также свой голос на выборах уже отдал депутат думы Югры, председатель комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Александр Сальников. «С 2005 года прихожу голосовать на этот участок, — говорит он. — У каждого человека есть возможность голосовать, этим правом нужно пользоваться. Необходимо голосовать за политическую стабильность большого региона. Мы голосуем за стабильность Тюмени, Югры и Ямала. И от того, с какой активностью мы это сделаем, будет зависеть активность строительства дорог, школ, больниц».

Подготовку избирательного участка оценил и председатель городской думы Максим Слепов: «Участок подготовлен замечательно. Маршрутизация есть прямо с улицы. Пришел проголосовать с семьей. Выборы — это наш гражданский долг, поэтому на каждые выборы мы приходим всей семьей. Так называемая «тюменская матрёшка» — это большая единая команда. Это соседи, которых связывают транспортные линии, сотрудничество и дружба во многих других направлениях. Так исторически сложилось, что наши регионы живут вместе и будут продолжать жить вместе, поэтому нам важно поддерживать друг друга».

Также активно участвуют в выборах и другие известные люди города. Один из них — заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Михаил Кириленко: «Я никогда не пропускал выборы. Даже мысли такой не допускал, — подчеркивает он. — Я считаю, что это долг каждого гражданина. Важно в этот день выразить свое мнение. Сегодня выбираем губернатора Тюменской области. Это важный для нас регион. Я родился на юге Тюменской области. Ветераны еще помнят, как в свое время с юга поставляли в наш регион все для комфортного проживания югорчан».

Активно на участки идут и другие горожане: по словам председателя участковой избирательной комиссии Светланы Казаниной, работающей на участке №341, поток избирателей начался ровно в восемь — с момента открытия дверей.