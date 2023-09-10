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Единый день голосования в Сургуте стартовал — все избирательные участки работают в штатном режиме

Избирательные участки Сургута работают — пора голосовать

Единый день голосования в Сургуте стартовал — все избирательные участки работают в штатном режиме
Фото: admsurgut.ru

Единый день голосования в Сургуте стартовал в восемь утра — все избирательные участки работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба городской мэрии. Напомним, что сегодня горожане могут отдать свои голоса на выборах губернатора Тюменской области и дополнительных выбора депутата городской думы по одномандатному избирательному округу № 2.

«Выборы — это святое дело. Если не я, то кто. Такая моя жизненная позиция, —комментирует председатель правления местной общественной организации ветеранов военной службы Сургута Александр Сусидко. —Нужно выбрать достойного кандидата».

Один из 130 участков, открытых сегодня в Сургуте, — 345-й. О мерах безопасности, предпринятых на нем, рассказала председатель участковой избирательной комиссии Ирина Кузнецова: «Безопасность на участке обеспечена на уровне. До момента голосования помещение осматривается сотрудниками отдела надзорной деятельности, полиции. Участок оборудован металлодетекторами, есть средства пожаротушения, сигнализация. Также дежурит полиция и сотрудники частных охранных предприятий. На участке работает 16 человек».

Отметим, что и на остальных участках предприняты все необходимые меры безопасности. Проголосовать можно до восьми вечера — информацию о том, к какому избирательному участку прикреплен ваш адрес, можно узнать на сайте территориальной избирательной комиссии Сургута, а все вопросы можно задать по телефону горячей линии: 522-022.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 68, комментариев: 0
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