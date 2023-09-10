В Сургуте избрана мера пресечения старшекласснику, избивавшему детей

Десятиклассника, избившего двух подростков в одной из сургутских вечерних школ, взяли под стражу: таково решение суда, избравшего меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СК России по ХМАО-Югре.

Напомним, заведено уголовное дело — расследуются хулиганские действия с применением насилия. Драчуну 19 лет, он избивал двух несовершеннолетних учеников той же вечерней школы. Дело дошло до главы Следственного комитета России — именно Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело, хотя первоначально предполагалось, что все ограничится только административным.