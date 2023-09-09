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В Сургуте на трех улицах появятся новые арт-объекты

Энергообъекты Сургута вновь украсят муралами

В Сургуте на трех улицах появятся новые арт-объекты
Фото: СГЭС

В Сургуте появятся новые муралы на трансформаторных подстанциях, расположенных улицах Первопроходцев, Мечникова и Островского. Это позволит сберечь объекты от вандалов, ведь на арт-объектах реже появляются надписи.

«В этом году было выбрано два основных направления - экологическая тематика и популяризация профессии энергетика среди молодежи. Отличительная особенность этого года – эскизы муралов, сгенерированные искусственным интеллектом, – отметил генеральный директора СГЭС Виталий Пак. – Мы хотим показать жителям Сургута, насколько важно беречь и созидать пространство вокруг себя и призвать горожан к социальной ответственности».

Отмечается, что с 2018 года расписано более 40 фасадов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Сургута. На территории города находится более 1000 энергообъектов, поэтому проект будут продолжать.


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09 сентября в 17:01, просмотров: 926, комментариев: 0
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