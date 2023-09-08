Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

9 сентября

Выставка Александра Седова «Маней чи – прохладный день»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Гости увидят работы художника последних 15 лет, которые выставлялись в разных городах. «Маней чи» переводится с эрзянского языка, родного языка автора, как «Прохладный день». Это аллегорическое название художник отождествляет с севером и Сибирью, где произошли главные метаморфозы в творчестве и жизни художника. В экспозиции будут представлены три важных для творчества художника цикла.

Серия «Два мира. Европа – Сибирь» написана по впечатлениям путешествий. Взаимодействуя по цвету и технике, картины имеют разный характер, отражают понимание художника двух разных миров – Европы и Сибири.

Серия «Север» – это наиболее близкая по духу самому художнику. На севере Александр Седов прожил более 30 лет, сложился и состоялся как художник.

Серия «От холста к дереву» представляют поиски и эксперименты художника в разных техниках, жанрах и направлениях. Художник считает, что современное искусство больше носит интеллектуальный характер, для него важней всего идея и процесс взаимодействия художника и произведения.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Открытие сезона в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

9 сентября Невесомость открывает новый концертный сезон традиционным масштабным фестивалем, который соберёт лучших артистов, выступающих на нашей площадке.

Вас ждут выступления театра TEXT и резидентов клуба OPEN STANDUP, шикарная музыка от АРПИНЕ и МОЛОЧНОГО ШАГА, бодрый рокенролл от групп ГРЯЗНЫЙ ИЗМЕННИК! и РОЗА КАРИМ, четкий рэп от СМОЛЫ и, конечно, тяжелые альтернативные аккорды от коллективов MEOW! и НАПРОТИВ ВСЕХ. В общем, всё лучшее за один вечер. Легендарная тусовка, которую пропустить просто преступно.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 500, на входе: 700 рублей. 16+

Открытие выставки Надежды Леанович «Мне все ясно»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

Культурный центр «Порт» ежегодно знакомит жителей и гостей города с молодыми, но уже известными художниками не только России, но и соседних стран. С 9 сентября по 31 октября пройдёт выставка белорусской художницы Надежды Леанович «Мне все ясно».

На выставке будут представлены работы, выполненные в стилистике наивной живописи (урбанистические и природные пейзажи, сцены из повседневной жизни).

Ключевой темой картин является передача уникальной жизни города через произвольное, абстрактно-реалистичное видение разных его состояний. Контраст утра и ночи, зноя и ливня, обычного и праздничного дня, скромный комфорт спальных районов и интересных достопримечательностей города дают возможность расширить горизонты восприятия и показать, как энергия мегаполиса заряжает его жителей любовью, вдохновляет на подвиги.

Открытие выставки состоится 9 сентября в 17 часов с обширной программой: мастер-класс от художника в стилистике выставки, авторская экскурсия и музыкальное выступление группы «Сэм и Ко».

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

10 сентября

Спектакль «Принцесса Крапинка»

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 11:00/13:00.

Вы не были в Голландии? Какое совпадение! И мы там тоже не были – но это не беда… Наша музыкально-романтическая история по мотивам сказки самой известной голландской писательницы Анни Шмидт перенесет вас в сказочное королевство и расскажет историю одной королевской семьи.

Жили-были Король и Королева и, казалось бы, что им печалиться, они короли… Но и у них не было самого главного, что делает людей счастливыми – детей. Поэтому несчастная королева решилась на отчаянный шаг и отправилась за помощью к ведьме Аккебе. Ведьма тут же помогла, подарив супругам волшебное яйцо, из которого появилась очаровательная Принцесса. Но у колдуньи было одно условие, а именно осенью, когда перелетные птицы собираются в теплые края, закрывать окна и двери… О чем король и королева однажды забыли, и Принцесса птицей выпорхнула из дворца…

Какое чудо должно произойти, чтобы вернулась Крапинка домой, вы узнаете, посмотрев спектакль.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 3+

Пешеходная экскурсия «За Саймой»

Место проведения: вход в парк «За Саймой» со стороны улицы Университетской, рядом с остановкой «Храм Георгия Победоносца». Время: 12:00.

Семейный клуб «Музей и Ко» приглашает на очередную встречу!

Вас ожидает масса открытий во время пешеходной экскурсии по одному из любимых парков сургутян – «За Саймой». Вам расскажут, почему этот лес так любят белки, какие растения не могут выжить в нашем климате, а какие растут только здесь.

Телефоны для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+