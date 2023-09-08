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Мошенники от имени председателя Думы Сургута обманывают горожан

Председатель Думы Максим Слепов предупредил о мошенниках, действующих от его имени

Мошенники от имени председателя Думы Сургута обманывают горожан
Фото: ru.freepik.com

Мошенники от имени председателя Думы Сургута Максима Слепова обманывают пользователей Телеграм. Злоумышленники создали фейковый аккаунт и звонят горожанам. Спикер ведомства предупредил об этом своих подписчиков.

«От моего имени в Телеграм сегодня стали поступать сообщения и звонки. Прошу вас не отвечать и не переходить по ссылкам. Тех, кто столкнулся с подобной ситуацией, прошу направить мне в личном сообщении в «ВК» имя пользователя или номер телефона фейка для принятия мер», − говорится в сообщении.

Позже спикер Думы рассказал, что получил номер телефона, с которого звонили от его имени. В настоящий момент он уже оформил жалобу в поддержку.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 145, комментариев: 0
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