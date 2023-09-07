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В Сургуте потратят более восьми миллионов на украшения к Новому году

Сургут к Новому году украсят новыми инсталляциями

В Сургуте потратят более восьми миллионов на украшения к Новому году
Фото:vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте ищут подрядчика на украшение города к Новому году. Планируется установить световые фигуры и елку на Центральной площади, в скверах, на перекрестках главных магистралей и в других многолюдных местах. Согласно данным с портала госзакупок, власти готовы потратить более восьми миллионов рублей.

В этом году Сургут хотят украсить инсталляциями в виде снеговиков с музыкальными инструментами, Кремлевской звезды, оленей, Деда Мороза, Снегурочки, саней и чума. Установка должна быть завершена к середине декабря. К марту подрядчик должен демонтировать украшения.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 155, комментариев: 0
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