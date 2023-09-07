Именитый волейболист будет играть за сургутский клуб

В состав сургутского волейбольного клуба вошел олимпийский чемпион Алексей Обмочаев, он уже готовится к новому сезону с командой. Об этом сборная «Газпром-Югра» сообщила у себя в соцсетях.

«Состав волейбольного клуба «Газпром-Югра» пополнил олимпийский чемпион Алексей Обмочаев. В особых представлениях этот игрок не нуждается. Нашей молодой команде дополнительный опыт и дух победителя! Добро пожаловать, Алексей!» – указано в сообщении.

Обмочаев – чемпион олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. За свою карьеру спортсмен был участников многих знаменитых волейбольных клубов: «Зенит», «Динамо», «Белогорье», «Кузбасс».