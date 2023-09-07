1 октября стартует ежегодный музыкальный фестиваль «60 параллель»

«60 параллель» — это широта оригинального взгляда, творческий бренд Югры. Создавая новую «культурную географию», организаторы фестиваля ежегодно презентуют в городах-участниках совместные проекты профессиональных коллективов Югры и резидентов других территорий, расположенных на северной шестидесятой широте.

1 октября, в Международный день музыки, программу откроют Фестивальный оркестр «60 параллель» и приглашённые солисты. В составе сводного оркестра 65 музыкантов, среди которых резиденты городов северной шестидесятой широты: Якутск, Сыктывкар, Петрозаводск, Сургут, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург. Приглашенные солисты из Мегиона, Москвы и Ханты-Мансийска. При участии хоровой капеллы «Светилен» и хора Сургутского музыкального колледжа артисты исполнят праздничную программу, посвящённую 20-летию Сургутской филармонии.

11 октября поклонников фестиваля ждёт мировая премьера. Сделано в Югре, сделано в Сургутской филармонии! Член союза композиторов России Сергей Зятьков написал музыкально-пластическую мистерию «Барсова гора» для симфонического оркестра Сургутской филармонии, хоровой капеллы «Светилен», солистов Сургутской филармонии, актёров театра. На сцене будет воссоздана легенда о таинстве священной земли ханты и манси. В основе мистерии – древние представления сибирских народов о трех мирах Вселенной, поверья манси о существовании у человека нескольких душ. Связана мистерия и с историей Священной глухариной горы (название ханты), на протяжении семи тысяч лет являвшейся перекрестком разных культур.

23 октября народный артист России Даниил Крамер приглашает поклонников джаза провести жаркий вечер в компании с виртуозными представителями жанра. Григорий Зайцев – контрабас, Давид Ткебучава – ударные, сам маэстро Крамер – за фортепиано. Хиты Эдит Пиаф и «первой леди джаза» Эллы Фицджеральд исполнит яркая джазовая певица Мари Карне.

12 ноября эстафету творческого состязания в мастерстве джазовых импровизаций примет коллектив из Венгрии. Концерты PeterSarikTrio собирают залы по всему миру. Приглашение на фестиваль в далёком Сургуте артисты приняли сразу, заинтересовавшись исторической особенностью региона: у венгров и коренных жителей Югры общие предки. В программе джазовые каверы на произведения Бетховена, сочинения самого основателя трио – Петра Сарика.

12 декабря фестиваль завершится выступлением Камерного оркестра Игоря Лермана (Набережные челны). Один из ведущих музыкальных коллективов в Татарстане и России впервые представит в Югре одну из лучших своих программ «Атлас времени». Программа включает транскрипции и обработки мирового музыкального наследия для камерного оркестра, выполненные его бессменным руководителем Игорем Лерманом.