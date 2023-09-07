В сургутском Центре охраны материнства прооперировали женщину с огромной кистой

В Центр охраны материнства и детства Сургута поступила женщина с 15-сантиметровой кистой правого яичника. Огромное новообразование у пациентки выявили с помощью ультразвукового исследования органов малого таза, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.

«В качестве хирургического метода выбрали золотой стандарт проведения подобных операций – лапароскопический доступ. Благодаря визуализации повреждения тканей яичника значительно ниже, а послеоперационный период менее болезненный, − говорится в сообщении. − Операция длилась 3 часа. Врачи удалили опухоль, поэтапно извлекая капсулу многокамерной кисты через небольшие микроразрезы из подлежащих тканей яичника. Данный метод позволяет предотвратить разрыв кисты и потенциальное распространение опухолевого процесса».

Операция прошла благополучно. В скором времени пациентку должны выписать домой.