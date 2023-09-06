Мужчина с игрушечным пистолетом навел панику в ТЦ «Агора» в Сургуте

Накануне, 5 сентября, сотрудники полиции Сургута приехали в ТЦ «Агора» по вызову: мужчина угрожает кассиру пистолетом. Оказалось, что оружие было ненастоящим, рассказали «Вестнику» в пресс-службе УМВД России по Югре.

«Личность установлена, им оказался мужчина 1978 года рождения. В отношении него составили два административных протокола по 20.1 «Мелкое хулиганство» и 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения, – говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент полиция проводит проверку из-за происшествия.