Ученики сургутской школы купили корм для собак вместо букетов на 1 сентября

В Сургуте ученики школы №12 собрали деньги для приюта для собак вместо покупки букетов на 1 сентября. Акцию провели учащиеся 2«Е» класса при поддержке родителей и классного учителя, сообщила председатель АНО «Дарим новую жизнь» Татьяна Оборина изданию NEFT.

«С идеей выступила одна наша подписчица из группы. Она — мама одного из учеников школы №12, следит за нашими делами в соцсетях. Женщина не осталась равнодушной и решила собрать класс, чтобы помочь бездомным животным. Классная руководительница тоже поддержала эту задумку, дети решили отказаться от цветов и пожертвовать средства на покупку корма. Мы очень благодарны за этот вклад для собак, которым не посчастливилось еще обрести свой дом», — рассказала глава благотворительной организации.

На собранные деньги удалось купить один большой мешок сухого корма и два мешка каши. По словам волонтеров «Дарим новую жизнь», на содержание приюта и помощь животным ежедневно уходят десятки тысяч. Для животных очень важна помощь каждого неравнодушного человека.