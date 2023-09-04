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Сургутяне раскупили билеты на открытие театрального сезона в СМДТ еще летом

Сургутский драмтеатр начнет театральный сезон 15 сентября

Сургутяне раскупили билеты на открытие театрального сезона в СМДТ еще летом
Фото: СМДТ

Сургутский драмтеатр откроет сезон 15 сентября спектаклем «Онегин», на который раскупили билеты еще в середине лета. Ажиотаж при этом не спадает, ведь горожане раскупают билеты и на показы в октябре.

Репертуар сентября сформирован из востребованных театральных новинок: концертной программы «Со вкусом карри и любви» режиссера Александра Фокеева, комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера Бомарше в постановке Петра Орлова, драмы «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева в режиссуре Мурата Шыхшабекова.

До конца года театр готовит три премьеры. В сентябре заявлен пластический моноспектакль «Я пространство» режиссера Александра Фокеева и балетмейстера Алены Дудниковой. Показ пройдет на новой сценической площадке – в цоколе театра. Осенью сдадут еще две работы: моноспектакль о Коко Шанель в постановке Мурата Шыхшабекова с Дарьей Дзюненко в главной роли и драму «Сахарный ребенок» по книге Ольги Громовой, режиссер Иван Миневцев. В Новый год театр вступит с премьерой спектакля «Остров сокровищ» по роману Роберта Льюиса Стивенсона, режиссер Дмитрий Сарвин.

«Для нашего театра работа над «Сахарным ребенком» особенно ответственна. Проект выиграл финансирование Фонда президентских грантов. Сама идея спектакля выросла из эскиза, рожденного в рамках Лаборатории подросткового театра «Мне (не) больно». По итогам лаборатории, где были представлены наброски нескольких театральных работ, зрители-подростки проголосовали за то, чтобы именно «Сахарный ребенок» стал полновесным спектаклем», – рассказала завлит Сургутского театра Марьяна Мархинина.

Билеты на все спектакли театра можно приобрести по «Пушкинской карте». Кроме того, на специальные показы для учащихся школ театр установит льготную цену билета.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 68, комментариев: 0
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