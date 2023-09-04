Свыше 2 800 учителей приступили к работе в школах Сургута

В Сургуте День знаний отметили почти 62 тысячи школьников. Торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях города. На одной из них - в Сургутской технологической школе - побыла глава Сургута Андрей Филатов.

«Благодарю преподавателей за колоссальный труд и самоотдачу. Искренний вам поклон за работу – это бесценно! И как отец двух сыновей я знаю, что сегодня волнительный день не только для преподавателей, учеников, но и для родителей. Уважаемые родители, не сомневаюсь, что вы будете надежной опорой и поддержкой для своих детей», – обратился к педагогам, школьникам и их родителям Андрей Филатов. .

Впервые за парты сели около 7 тысяч юных сургутян. Лидером по количеству первоклассников, как и в прошлые годы, стала школа №9. Там открылись 16 первых классов. Помощник депутата Тюменской облдумы Андрей Саликов рассказал, что он сам учился в этой школе, а спустя 35 лет в нее пошла его дочь.

«Мой брат пошел в это же учреждение в первый класс, здесь учится моя старшая дочь. Это место для меня знаковое. И сегодня у лицея юбилей – 40 лет со дня образования. Стоит отметить, что я здесь не только как родитель, но и как представитель «Команды Югры». Большое внимание мы уделяем объектам образования, их оснащению, улучшению школьной инфраструктуры», - добавил Андрей Саликов.

По данным городского департамента образования, все образовательные организации Сургута подготовились к приему школьников. Капитальный и текущий ремонт выполнили в 8 школах. Летом в Сургуте обновили помещения учреждений, благоустроили территории, установили спортивные площадки, заменили сети наружного освещения.

Учить детей в школах Сургута будут свыше 2 800 педагогов. Еще 322 трудятся в учреждениях дополнительного образования. 287 сургутских учителей носят звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 29 – «Заслуженный работник» в сфере образования, 15 – звание «Отличник народного просвещения». В Год педагога и наставника 7 сургутских учителей признаны лучшими по итогам конкурса «Педагог года Югры – 2023».