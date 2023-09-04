Пропавшую месяц назад жительницу Сургута нашли мертвой

На Урале нашли мертвой 38-летную жительницу Сургута Юлию Истомину. Женщина пропала в конце июля, ее тело обнаружили 1 сентября.

«Найдена. Погибла. Благодарим всех, кто помогал в поиске! Наши соболезнования родным и близким», - сообщается в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт». Обстоятельства смерти не разглашаются.

Юлия Истомина пропала в конце июля в Сургуте. В течение месяца ее разыскивали полицейские и поисковики отряда «Лиза Алерт». Информации о местонахождении женщины было мало. Сообщалось только, что она могла находиться в Свердловской области.