В Сургуте в ДТП с пьяным водителем пострадали три человека

В Сургуте пьяная поездка закончилась ДТП с тремя пострадавшими. Авария произошла 3 сентября в 2 часа ночи. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 57-летний водитель «Волги», будучи нетрезвым, двигался по ул. Рационализаторов, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». От удара последний отбросило на металлическое ограждение.

«В результате ДТП водитель Лады и два его пассажира получили травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 7 аварий с пострадавшими. Травмы получили 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних.