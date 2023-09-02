Первая Школа креативных индустрий открылась в Сургуте

В Сургуте открылась первая Школа креативных индустрий на базе Детской школы искусств №1. Заниматься в ней будут подростки от 12 до 17 лет. Они будут изучать звукорежиссуру, анимацию и 3D-графику, интерактивные цифровые технологии VR и AR, фото- и видеопроизводство, сообщает пресс-служба правительства Югры.

«За два года школьники получат необходимые знания и опыт и смогут легко дальше продолжить развитие своих навыков. Пространство для тех, кто в будущем хочет стать востребованным профессионалом в креативных индустриях», - говорится в сообщении.

Обучение построено по модульному принципу. В первый год учащиеся знакомятся с каждой спецификой и последовательно пробуют себя в разных студиях. Во время второго года обучения идет углубленное изучение понравившегося направления. Общий объем программы — 588 часов. После обучения выпускники получат документ о дополнительном образовании.