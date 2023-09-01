В Сургуте откроется Центр постпенитенциарной пробации

В Сургуте откроют общежития для отбывших наказание югорчан, которые потеряли дом. Об этом сообщает центр социальной помощи «Шаг вперед». Организация в июле прошлого года уже получила подходящее здание, но ему требуется ремонт.

«Мы хотим сделать из этого помещения чистый, теплый и уютный дом для освободившихся людей, которых никто не ждет на свободе, но для которых крайне важна наша поддержка, чтобы не вернуться обратно! Это будет Центр постпенитенциарной пробации», – делится руководство центра.

Отмечается, что для жильцов будет организован досуг, направленный на формирование позитивных интересов и здорового образа жизни.