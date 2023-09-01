Отопление первыми получат школы, детские сады и больницы Сургута

В Сургуте отопительный сезон начнется со школ, детский садов и больниц. Подключение тепла в учреждениях социальной сферы будет осуществляться по заявкам, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Тепло в квартиры сургутян подадут в зависимости от погодных условий. Согласно нормативам, отопительный период в жилых домах начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха продержится на отметке не выше +8 градусов в течение пяти дней. Пока прогноз погоды на ближайшую неделю показывает температуру выше данного показателя», – говорится в сообщении.

Подключение отопления в Сургуте пройдет поэтапно. После выхода соответствующего постановления Администрации города подача тепла в квартиры сургутян будет производиться на протяжении пяти дней.