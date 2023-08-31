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Остановку «Голд Фиш» в Сургуте перенесут из-за дорожных работ

Остановку «Голд Фиш» в Сургуте перенесут на время из-за дорожных работ

Остановку «Голд Фиш» в Сургуте перенесут из-за дорожных работ
Фото: ru.freepik.com

Остановочный комплекс «Голд Фиш» на ул. Монтажников в Сургуте временно перенесут из-за проведения дорожных работ. Остановка будет находиться на въезде в жилой комплекс с 31 августа по 8 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

«В связи с проведением дорожных работ будет закрыт стационарный остановочный пункт «Голд Фиш», расположенный вблизи жилого комплекса «Голд Фиш», на период с 31.08.2023 по 08.09.2023. На время проведения дорожных работ организован временный остановочный пункт с разворотной площадкой на въезде в жилой комплекс «Голд Фиш», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Сургуте с 22:00 1 сентября до 06:00 5 сентября перекроют движение на перекрестке проспект Набережный - улица Нефтяников. Это также связано с проведением дорожных работ.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 97, комментариев: 0
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