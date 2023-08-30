Сургутские хирурги Центра охраны материнства и детства экстренно прооперировали новорожденную девочку

Детские хирурги Центра охраны материнства и детства в Сургуте спасли новорожденную девочку. В первые день после рождения у нее были острые боли внизу живота, рвота, нарушение стула. Поставить точный диагноз в такой ситуации сложно, так как это неспецифические симптомы. В срочном порядке под эндотрахеальным наркозом врачи выполнили диагностическую лапароскопию.

При ревизии органов брюшной полости и малого таза выявлены признаки антенатального перекрута, некроза левого яичника, признаки правосторонней паховой грыжи. Это может привести не только к некрозу, но и к перитониту, воспалению брюшины - смертельно опасному состоянию. В таком случае показана экстренная операция.

«Учитывая признаки правосторонней паховой грыжи, выполнили лапароскопическую герниопластику справа. Поясним, лапароскопическая герниопластика – современный метод лечения грыжи», – отмечает пресс-служба Центра.

Послеоперационный период протекал гладко. После 12 дней нахождения в стационаре, девочку выписали домой.