В школах и детсадах Сургутского района обновили оборудование, обеспечивающее защиту детей

В школах и детсадах Сургутского района усилят меры безопасности к началу учебного года. Согласно всем требованиям, 67 образовательных организаций прошли проверку на соответствие требованиям антитеррористической защищенности. В этом году необходимую технику, которую закупали для усиления защиты, обновляли. На эти цели выделено 2,3 млн рублей, а на установку дополнительных камер, КПП и средств снижения скорости перед объектами – 913 тысяч из бюджета района. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Все образовательные организации обеспечены видеонаблюдением с возможностью сохранения записей до одного месяца. Объекты оснащены турникетами и видеодомофонами, управлять которыми можно дистанционно. Там же имеются кнопки тревожной сигнализации с выходом на подразделение Росгвардии», – подчеркнул Андрей Трубецкой.

Кроме того, все образовательные организации подготовлены к массовым мероприятиям – Дню знаний, Дню работников нефтяной и газовой промышленности и другим ближайшим датам. Среди дополнительных мер: утверждены графики работы должностных лиц, отработан алгоритм действий руководителей и персонала, проводится постоянный осмотр зданий, а также обеспечен проезд спецтехники к объектам.

Перед Единым днем голосования в школах, где оборудуют избирательные участки, в ближайшие дни пройдут мероприятия в рамках всероссийских учений по отработке действий при террористической угрозе.