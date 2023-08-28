16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  94,7117   EUR  102,2586  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургут обогнал Екатеринбург и Тюмень по стоимости аренды однокомнатной квартиры

В среднем аренда однокомнатной квартиры в Сургуте обходится в 24 тысячи

Сургут обогнал Екатеринбург и Тюмень по стоимости аренды однокомнатной квартиры
Фото: siapress.ru

Сургут попал в рейтинг городов, где дороже всего снимать однокомнатную квартиру. Так, согласно данным аналитиков портал «Мир квартир», аренда жителю муниципалитета обойдется, в среднем, в 24 тысячи. Из-за этого Сургут занимает восьмое место в рейтинге, обогнав Екатеринбург и Тюмень, которые оказались на 19 и 20 позициях соответственно. .

Первое место заняла Москва – там снять «однушку» стоит около 40 тысяч. На второй и третьей позициях оказались Сочи и Хабаровск – в этих городах аренда обходится в 38 и 27 тысяч соответственно.

Дешевле всего снять «однушку» будет в Пензе, Саранске и Кирове – за месяц проживания с жителей этих городов возьмут в пределах 12 тысяч.

В среднем по стране, к слову, стоимость аренды однокомнатной квартиры стоит 18 тысяч.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:05, просмотров: 168, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Лучшие вакансии августа в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 806
  2. Около 100 сургутян приняли участие в выставке «Дары Севера» 719
  3. Стресс перед 1 сентября испытывают 26% матерей из Югры 609
  4. Сургутнефтегаз выплатил дивиденды на 34,7 млрд рублей 275
  5. В ХМАО по вине нетрезвого водителя без прав погиб пассажир 262
  6. Югра попала в ТОП-10 по уровню занятости населения среди регионов РФ 244
  7. «Горожанам следует быть бдительными»: по улицам Мегиона разгуливает медведь 234
  8. Врачи из Нижневартовска удалили пятисантиметровую опухоль из носа женщины 226
  9. ​В ХМАО сотрудникам «КапРемСервиса» задолжали свыше 40 млн рублей 220
  10. ​Цена навсегда: «Ростелеком» в Югре заморозил стоимость тарифов для новых абонентов 209
  1. «Самый крупный случай»: водитель на Audi врезался в новое ограждение теплотрассы в Сургуте 1907
  2. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 1905
  3. ​Неизбежность 1751
  4. ​Проблемы со школами в Югре. Что стоит за словами замгубернатора Азата Ислаева? 1624
  5. В жутком ДТП на трассе в Ханты-Мансийском районе погиб водитель «Лады» 1614
  6. ​«В Сургуте климатические условия лучше, чем в Южно-Сахалинске. У нас получился дренажный водоотвод, и у вас получится» 1540
  7. ​Подписчики МТС Junior из ХМАО смогут получить скидку при покупке смартфона 1480
  8. ​Вперёд, в прошлое 1462
  9. «Волосы, плесень и тараканы»: дети из Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы 1456
  10. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 1401
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 13161
  2. Не в экстрасенсах дело 6301
  3. Геологический десант в Локосово 5990
  4. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 5801
  5. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 5444
  6. Создавать колесо 4424
  7. Сбер первым на рынке заключил сделку предоплаты в индийской рупии 3916
  8. Жителям Сургута будут доступны для бронирования отели в 150 странах мира 3781
  9. ​Сургутская ГРЭС-2 завершила ремонт теплосетей 3470
  10. ​Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX 3284

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика