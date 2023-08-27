В Сургуте прошел праздник «Урожай года – 2023»

Сургутские садоводы и огородники показали свои достижения на празднике «Урожай года – 2023». Около 100 местных жителей приняли участие в выставке-конкурсе «Дары Севера», рассказали в пресс-службе городской администрации.

«На территории историко-культурного центра «Старый Сургут» дачники показали разнообразие цветов и плодов, а также их оригинальное оформление в восьми номинациях. Среди них две новые - «Северный шик» и «Птичкина Дача», в рамках которых участники демонстрировали венки на головах, украшенные цветами, листьями, ветками и садово-овощными культурами. Юные садоводы показали самодельные скворечники. Победители получили призы и подарки. Обладателем Гран-при стала Фларида Збирная», – говорится в сообщении.

На празднике гости посетили выставку-ярмарку сельскохозяйственной, цветочной, фермерской и ремесленной продукции. А также все желающие приняли участие в мастер-классе от цветочной мастерской.