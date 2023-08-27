16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,4717   EUR  103,2434  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Неизвестный сургутянин привязывает собак к деревьям и бросает без еды

Житель Сургута несколько раз замечал голодных животных, привязанных к деревьям

Неизвестный сургутянин привязывает собак к деревьям и бросает без еды
Фото: «Фонд помощи животным Сургута потеряшки»

Неравнодушный сургутянин второй день подряд спасает голодных собак, привязанных к деревьям. Случаи жестокости к животным он заметил на улице Усольцева, 26, сообщают в группе во «ВКонтакте» «Фонд помощи животным Сургута потеряшки».

«Второй день подряд вижу картину как собак привязывают к дереву, вчера во время обеда три штуки были привязаны, отрезал веревки, собаки худые и голодные, накормил их. Сегодня опять вижу, как собака привязана, отрезал веревку вновь», – рассказал местный житель.

Напоминаем, ранее пожарные Югры вызволили собаку из водосточной трубы.


нравится (0) не нравится (5)
27 августа в 10:34, просмотров: 968, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
27 августа в 11:57
Я думаю, что Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратит внимание на факты жестко обращения с животными в Сургуте.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутнефтегаз выплатил дивиденды на 34,7 млрд рублей 631
  2. ​Запретить не надо думать 603
  3. Сургут обогнал Екатеринбург и Тюмень по стоимости аренды однокомнатной квартиры 599
  4. ​Двое рыбаков выпали из лодки на реке Лямин, один утонул 554
  5. ​8 IT-стойбищ появятся в ХМАО в этом году 513
  6. ​В ХМАО сотрудникам «КапРемСервиса» задолжали свыше 40 млн рублей 512
  7. Врачи из Нижневартовска удалили пятисантиметровую опухоль из носа женщины 504
  8. «Горожанам следует быть бдительными»: по улицам Мегиона разгуливает медведь 501
  9. Почти все югорчане помнят имя своего первого учителя 496
  10. А кушать хочется всегда 478
  1. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 2059
  2. ​Неизбежность 1944
  3. ​Проблемы со школами в Югре. Что стоит за словами замгубернатора Азата Ислаева? 1755
  4. В жутком ДТП на трассе в Ханты-Мансийском районе погиб водитель «Лады» 1753
  5. ​Вперёд, в прошлое 1748
  6. ​«В Сургуте климатические условия лучше, чем в Южно-Сахалинске. У нас получился дренажный водоотвод, и у вас получится» 1688
  7. «Волосы, плесень и тараканы»: дети из Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы 1587
  8. ​Парковочная реформа на самом деле в интересах и пешеходов, и водителей, потому что наводит порядок в этой сфере 1479
  9. ​Ханты-Мансийский НПФ выплатил за полугодие 1,5 миллиарда рублей 1418
  10. ​Отдых детей в Анапе проконтролирует правительство Югры 1372
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 13306
  2. Не в экстрасенсах дело 6350
  3. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 5961
  4. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 5602
  5. Создавать колесо 4580
  6. ​Сургутская ГРЭС-2 завершила ремонт теплосетей 3541
  7. ​Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX 3397
  8. ​Сбер запустил новые накопительные продукты с высокой доходностью 3371
  9. ​Как платить налоги на дистанционке? 3334
  10. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 3327

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика