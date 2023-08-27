Житель Сургута несколько раз замечал голодных животных, привязанных к деревьям

Неравнодушный сургутянин второй день подряд спасает голодных собак, привязанных к деревьям. Случаи жестокости к животным он заметил на улице Усольцева, 26, сообщают в группе во «ВКонтакте» «Фонд помощи животным Сургута потеряшки».

«Второй день подряд вижу картину как собак привязывают к дереву, вчера во время обеда три штуки были привязаны, отрезал веревки, собаки худые и голодные, накормил их. Сегодня опять вижу, как собака привязана, отрезал веревку вновь», – рассказал местный житель.

Напоминаем, ранее пожарные Югры вызволили собаку из водосточной трубы.