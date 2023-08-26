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Бригада скорой помощи Сургута вытащила мужчину с инфарктом из того света

Врачи скорой помощи Сургута реанимировали мужчину с инфарктом миокарда

Бригада скорой помощи Сургута вытащила мужчину с инфарктом из того света
Фото: pixabay

Медики сургутской скорой помощи вытащили мужчину из того света. 48-летний пациент вызвал бригаду из-за сильных болей в груди. В момент приступа горожанин находился на даче – скорая прибыла в течение 20 минут.

У пациента диагностировали инфаркт, оказали первую помощь. Сургутянина было решено госпитализировать, однако во время транспортировки в медучреждение он потерял сознание и перестал дышать. Совсем скоро у него остановилось сердце, однако врачи продолжили спасение.

«Незамедлительно в машине скорой помощи были начаты реанимационные мероприятия – дефибрилляция аппаратом Аксион, искусственная вентиляция легких через ларенгиальную маску аппаратом Медумат, непрямой массаж сердца с частотой 100 в минуту, внутривенное введение растворов. В результате своевременно проведенной сердечно-легочной реанимации уже через пять минут появилась пульсация на сонных артериях, был восстановлен сердечный ритм и пациент пришел в сознание», – рассказали в сургутской станции скорой медицинской помощи.

Через десять минут пациента уже передали медикам профильного стационара в больнице.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 182, комментариев: 0
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