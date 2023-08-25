Фильм «Барби» покажут в Сургуте, но пока не в кинотеатре

Сургутяне таки увидят один из нашумевших фильмов этого лета «Барби». В ДК «Невесомость» состоится, возможно, первый показ в городе. Всех желающих приглашают посмотреть кино и просто хорошо провести время в гламурной атмосфере.

Впрочем, официальные кинотеатры Сургута не оставляют надежд показать картину на больших экранах. Читатели СИА-ПРЕСС заметили постер, размещенный на фасаде ТРЦ «Союз». Правда, вместо конкретной даты указано многозначительное «скоро».

Напомним, что ранее на сайте информационного агентства проводился опрос о том, будут ли горожане смотреть фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». В голосовании поучаствовало 108 читателей. Чуть более 11% планируют посетить оба показа. Среди желающих оценить историю о знаменитой кукле оказалось только 1,9% опрошенных, а 5,6% респондентов хотят посмотреть только новую картину Кристофера Нолана.

Воспользоваться пиратскими сервисами для просмотра фильмов планируют 9,3%. Но подавляющее большинство читателей СИА-ПРЕСС не заинтересованы в обоих лентах.