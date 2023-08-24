В Сургуте пьяный мужчина кинул в полицейских учебную гранату: его осудили

В Сургуте пьяный мужчина кинул в полицейских учебную гранату, чтобы избежать задержания. За это его осудили по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Известно, что во время охраны общественного порядка сотрудники постовой службы получили вызов. Силовики отправились по адресу, где проживал злоумышленник. Они обнаружили, что дверь в квартиру была открыта, а сам горожанин стоял у прохода. Заметив полицейских, мужчина продемонстрировал им предмет, похожий на гранату, выдернул чеку и бросил в сторону.

Угроза применения насилия была воспринята правоохранителями реально, из-за чего они скрылись за углом в подъезде. Учебная граната, к слову, оказалась пиротехнической, поэтому произошел взрыв и задымление. Однако это не спасло сургутянина от задержания.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу», – прокомментировали в пресс-службе городского суда.